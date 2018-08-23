Аналитики JPMorgan назвали 2018 год "потерянным" для евро

04:15, 23 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад банка, одним из авторов которого является аналитик Пол Меггеси, передает РБК.

Аналитики банка снизили прогноз по евро на конец года до $1,12 (сейчас $1,16). Ранее курс евро к доллару прогнозировался на уровне $1,20. Сокращение составило около 5%.

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Кризис на развивающихся рынках «навредил» валюте, но «оценка перспектив евро в любом случае была бы восприимчивой» в связи с тем, что экономика еврозоны не смогла показать уверенного восстановления после падения в первом квартале.

Еще одним фактором, влияющим на курс, аналитики назвали обеспокоенность инвесторов предстоящими переговорами по бюджету в Италии.

Существует риск, что евро может протестировать отметку в $1,10, если условия на развивающихся рынках продолжат ухудшаться и спрос на доллары усилится для сокращения долговой нагрузки.

Тем не менее аналитики ожидаются восстановления европейской валюты в 2019 году. Впрочем, прогноз по будущему росту вновь «урезан» с $1,23 до $1,19 на 3 квартал 2019 года.​

Ранее УНИАН сообщал, что Германия и Франция договорились о намерении создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС.

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Теги: #валюта#доллар#еврозона#курс евро к доллару