Минэкономразвития подсчитало уровень теневой экономики в Украине

В первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от официального ВВП.

Уровень теневой экономики в первом квартале 2018 года снизился на 4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% от официального валового внутреннего продукта.

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Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Как отметили в Минэкономразвития, детенизация отечественной экономики стала возможной благодаря сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, которая направлена на расширение внутреннего спроса, чему способствовали повышение доходов населения и благоприятные внешние условия. Кроме того, положительным фактором стали укрепление инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения экономических реформ, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшение ожиданий.

«В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны», - сказано в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития оценило уровень теневой экономики в Украине в 2017 году на уровне 31% ВВП.