Котировки гривни на межбанке выросли до 16,45 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались и просматривается тренд к снижению курса доллара.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,89/20,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2719/0,2785 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,7059 грн/долл., к этому часу было заключено 202 соглашения на 210,35 млн долл.

Напомним, вчера к закрытию межбанка котирвки гривни снизились до 16,55 за доллар.

Также сообщалось, что Национальный банк сегодня, 18 декабря, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7685 грн/долл., что на 1 копейку выше вчерашнего значения и одновременно последнего исторического минимума на уровне 15,7789 грн/долл.

Нацбанк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза – до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года – почти вдвое, до 8 грн/долл.