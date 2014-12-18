Премьер Беларуси пожаловался на потерю $739 млн на торговле с Россией

"По итогам 11 месяцев текущего года есть определенный рост нашей экономики. Но правительство беспокоит ситуация в российской экономике. На российском направлении мы уже потеряли $739 млн", - заявил премьер Беларуси журналистам, передает ТАСС.

По словам Мясниковича, эти потери Беларусь замещает экспортом в другие страны, "Правительство и в дальнейшем будет заниматься диверсификацией экспорта", - отметил премьер.

Ранее российский посол в Минске Александр Суриков оценил потери во взаимной торговле в $1,7 млрд к уровню 2013 года, до $38,7-39 млрд. На снижение объемов товарооборота повлияло несколько объективных и субъективных факторов, в т.ч. падение цен на нефть и сокращение спроса на российском рынке.

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По данным Белстата, ВВП в январе-ноябре увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выпуска промышленной продукции за 11 месяцев составил 2,2%, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 2,3%

Белорусское правительство в прогнозе социально-экономического развития на 2015 учло экономическую ситуацию в России, основного торгово-экономического партнера, и динамику мировых цен, заложив рост ВВП в пределах 0,2-0,7% и снижение экспорта на 3,6%.

Дефицит внешней торговли товарами и услугами в Беларуси составит 3,3-3,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь в одностороннем порядке возобновила таможенный контроль на границе с Россией.

Также сообщалось, что контроль Россией транзита из Беларуси ставит под вопрос смысл существования ТС.