Кабмин начал подготовку к получению очередного транша МВФ

Главу Минфина уполномочили подписывать векселя в пользу Фонда.

Кабинет министров Украины начал подготовку к получению очередного транша кредита Международного валютного фонда, уполномочив главу Министерства финансов Оксану Маркарову подписывать векселя в пользу МВФ.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины № 565-р, обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, Маркарова уполномочена подписывать непереводные, беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу МВФ по программе «стенд-бай» и программе расширенного финансирования в части сумм заимствований, зачисляемых в государственный бюджет.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.