Бывших топ-менеджеров банка «Национальный кредит» обвинили в краже почти 600 миллионов

Полиция объявила о подозрении ряду бывших топ-менеджеров банка. Основным владельцем финучреждения был Андрей Онистрат.

Национальная полиция Украины объявила о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета, председателю правления, советнику председателя правления и специалисту отдела банка «Национальный Кредит».

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, полиция при содействии Фонда доказала причастность этих лиц к совершению уголовного преступления.

По информации Фонда, указанные лица нанесли банку убытки на 597 млн грн с использованием корсчета, открытого в банке-нерезиденте, путем заключения договоров залога по обязательствам по кредитам связанных компаний и последующего списания денежных средств.

Также сообщается, что должностным лицам банка инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».

Справка УНИАН. Банк «Национальный кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. Основным владельцем финучреждения был Андрей Онистрат.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Национальный кредит» в сентябре 2015 года. С июня 2015 года в банке работала временная администрация.