Нацбанк ожидает дальнейшего снижения инфляции

По сравнению с июлем регулятор прогнозирует в августе дефляцию.

Национальный банк Украины ожидает дальнейшего снижения инфляции в августе в годовом измерении, при этом по сравнению с предыдущим месяцем – июлем – регулятор прогнозирует дефляцию (снижение цен).

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, переданном УНИАН, со ссылкой на предварительные оценочные данные.

Отмечается, что массив данных для анализа НБУ охватывает до 46% потребительской корзины Украины и включает более 130 компонентов индекса потребительских цен.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Рост цен в июле к предыдущему месяцу стал отрицательным – на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю.