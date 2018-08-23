Госдолг Украины тестировали по «шоковому» курсу 36 гривень за доллар - СМИ

С целью проверки долговой стойкости страны Минфин изучил пять альтернативных стресс-сценария.

Минфин изучил пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать украинский госдолг.

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Об этом говорится в «Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы», передает FinClub.

Эти сценарии отображаются на показателях долга, негативно влияя на валовые потребности в финансировании и/или объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года.

«С целью проверки долговой стойкости Украины были рассмотрены пять альтернативных стресс-сценария», - говорится в стратегии.

Первый сценарий «Валютный шок» предусматривает девальвацию гривны на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/$. То есть, это девальвация до 36 грн/$.

Второй сценарий под названием «Шок процентных ставок» предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), которое повлияет на инструменты финансирования.

«Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП» делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Четвертый негативный сценарий это «Шок первичного баланса»: речь идет о первичном балансе госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный пятый сценарий «Шок условных обязательств» предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.

«В случае Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.», - отмечено в стратегии.

Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на $1 млрд ежегодно в 2018-2020 годы. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн, которые равны капитализации банковского сектора в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Кабинет министров принял трехлетнюю стратегию управления государственным долгом Украины, предполагающую снижение показателя госдолга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом полугодии 2018 года снизился на 0,02% - до 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, на 6,7% - до 1,998 трлн в гривневом эквиваленте.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.