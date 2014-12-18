Курс доллара в России опустился чуть ниже 60 рублей

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 72,68, что на 3,2 процента ниже предыдущего закрытия.

Бивалютная корзина оценивается в 65,65 рубля.

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За восемь часов объем сделок в паре доллар/рубль составил $5 миллиардов.

Во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина доллар и евро достигли сессионных пиков на 63,88 и 78,69 соответственно, в начале же дня валюта США падала на сессионный минимум 58,15, единая европейская - на 71,50.