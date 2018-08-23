Банк России после резкого обвала рубля больше месяца не будет покупать валюту

На торгах 23 августа курс доллара к рублю поставил рекорд с апреля 2016 года.

Банк России решил не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, сообщается на сайте ЦБ.

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При этом ЦБ заверил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», передает РБК.

Рынок позитивно отреагировал на решение ЦБ: рубль укрепился более чем на 70 коп. от достигнутого ранее в четверг максимума в 69,01 руб./долл.

С 7 августа до 6 сентября ЦБ должен был закупить валюту для Минфина в рекордном объеме — на 383,2 млрд руб. Однако на фоне волатильности на валютном рынке с 9 августа регулятор не закупал валюту в течение недели. 17 августа закупки возобновились, однако возвращение Банка России на валютный рынок совпало с ослаблением курса рубля на фоне ожидания новых санкций США и подтолкнуло российскую валюту вниз. Более того, ЦБ пришлось увеличить ежедневные закупки валюты из-за недельного «простоя».

На торгах 22 августа курс доллара превышал 68 руб., евро — 79 руб. 23 августа тренд продолжился — курс доллара повысился до максимальных значений к рублю с апреля 2016 года, достигнув 69 руб.