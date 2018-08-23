Крупные и средние предприятия Украины нарастили прибыль до 190 миллиардов

Этот показатель выше данных первого полугодия прошлого года почти на 2%.

Крупные и средние предприятия Украины в январе-июне 2018 года получили 189,781 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 1,9% выше показателя за аналогичный период 2017 года в размере 186,259 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий вырос на 7,3% - до 289,737 млрд грн, результат убыточных – сократился на 19,4%, до минус 99,956 млрд грн.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий сократилась до 28,3% с 31,2% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2017 году получили 153,218 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 1,6 раза выше показателя за 2016 год на уровне 94,039 млрд грн.