Гривня уходит на праздничные выходные немного укрепившись: курсы валют

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,82/27,88 грн/долл.

В четверг, 23 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,82/27,88 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 1 копейку выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,20/32,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,8523 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2785.3197 (23 августа – 2788.5488)

100 EUR – 3225.1217 (23 августа – 3239.1783)