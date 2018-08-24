Deutsche Bank пригрозил России разрывом деловых контактов - СМИ

Россия не выполнила требование Deutsche Bank о предоставлении обновленных данных клиентов.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank пригрозил Россииразрывом деловых контактов в случае невыполнения правил прозрачности данных клиентов учреждения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника, передает zn.ua.

Отмечается, что лондонской филиал Deutsche Bank направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило "знай своего клиента". Однако Россия не ответила на это письмо.

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"Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов", - говорится в письме банкира Гарта Ричи и юриста банка Алекса Скотт-Галла от 27 июня, копию которого видело агентство Bloomberg.

Источник пояснил, что в целом банк прислал клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации по отношению к клиентам.

Ранее УНИАН сообщал, что один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 миллиардов швейцарских франков (5 миллиардов долларов), связанных с Россией, из-за санкции США.