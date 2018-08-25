Баланс недели: новая долговая стратегия, рост промпроизводства и волнения на валютном рынке

На уходящей короткой предпраздничной неделе Кабинет министров провел первое с начала августа заседание, в ходе которого отдохнувший и загоревший после летнего отпуска премьер-министр Владимир Гройсман представил новую трехлетнюю стратегию управления государственным долгом. Глава правительства подчеркнул, что украинцам пора избавляться от долговой зависимости, препятствующей повышению социальных стандартов и усилению обороноспособности страны, однако пока нет другого выхода, кроме как возвращать накопленные в предыдущие годы долги и привлекать новые кредиты, чтобы стимулировать рост экономики.

«Если мы не рассчитаемся, то это будет означать инфляцию, неконтролируемый рост цен на все, обесценивание национальной валюты, остановку промышленного производства и так далее… И поэтому мы сегодня принимаем стратегию управления этим долгом, чтобы максимально уберечь людей от любых негативов. Мы только на обслуживание тратим 130 миллиардов гривен ежегодно», - сказал Гройсман.

Принятая правительством стратегия предполагает снижение госдолга по отношению к ВВП до 60% в этом году, до 52% - в следующем и до 49% - в 2020 году. В рамках стратегии планируется выпускать облигации внешнего госзайма на международном рынке в долларах, евро и гривне, а также попытаться выкупить облигации с погашением в 2019-2021 годах. Кроме того, стратегия предусматривает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и другими зарубежными кредиторами, заимствования от которых, как правило, более долгосрочные и дешевые.

Эксперты в целом инициативу правительства поддерживают, называя снижение долга критически важным для макростабильности страны, но при этом считают, что планы Кабмина могли бы быть еще более амбициозными.

«Сейчас высокий уровень государственного долга требует высоких затрат на его обслуживание и погашение, поэтому не позволяет снижать налоговую нагрузку и ограничивает возможности для расширения государственных инвестиций и экономического роста. Видение Центра экономической стратегии - в среднесрочной перспективе отношение государственного долга к ВВП должно составлять не более 40%», - прокомментировала ситуацию УНИАН заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Растущее промпроизводство

Чтобы справиться с накопленными долгами, важно обеспечивать рост экономики страны, и обнародованные на уходящей неделе данные Государственной службы статистики пока обнадеживают.

Так, рост промышленного производства в Украине в июле в годовом соотношении без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 2,9%. Наибольший рост зафиксирован в производстве мебели и другой продукции, автотранспортных средств, в химической промышленности.

Также обнародованы данные розничной торговли, оборот которой в январе-июле вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах – до 505,8 миллиардов гривен.

Строительные предприятия Украины в январе-июле нарастили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% – до 61,1 миллиарда гривен.

В то же время, как свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики в Украине остается достаточно высоким, составляя третью часть - 33% официального ВВП. По оценкам МЭРТ, детенизация сдерживается значительными вызовами стабильности финансовой системы и наличием неподконтрольных власти территорий.

Ярким подтверждением неуверенности бизнеса в завтрашнем дне является ситуация на валютном рынке Украины, который продолжает лихорадить.

Неспокойный валютный рынок

Национальная валюта Украины после укрепления на 10 копеек в прошлую пятницу и еще на 9 копеек в понедельник, во вторник снова упала на 8 копеек, в среду – укрепилась на 4 копейки, в четверг к середине торгов – замерла на месте. Череда взлетов и падений говорит о продолжении нервозности на рынке, и курсы обменников застыли на уровне, близком к 28 гривен за доллар, не спеша укрепляться.

Как пояснили в Национальном банке, укреплению гривни с середины пятницы способствовали продажа бизнесом валюты для уплаты налоговых платежей и удовлетворение спроса на валюту за предыдущие недели. Иными словами, бизнес традиционно запасается валютой впрок и не спешит ее продавать.

В ногу с бизнесом идут и граждане, которые, согласно обнародованной на уходящей неделе статистике, в июле купили через банковскую систему максимальный объем наличной валюты за последние четыре года - на сумму 917,8 миллиона долларов.

В НБУ продолжают настаивать, что фундаментальных причин для девальвации гривни нет, поскольку предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей Украины, включая горно-металлургический и агропромышленный комплексы, остается на достаточно высоком уровне. Также регулятор обещает держать руку на пульсе и сглаживать интенсивность колебаний, продавая валюту. На эти цели с начала третьего квартала Нацбанк уже потратил около 500 миллионов долларов из резервов.

Уже очевидно, что длительная стабилизация и тем более укрепление национальной валюты невозможны без уверенности украинцев в завтрашнем дне. Росту этой уверенности будут способствовать позитивные новости от ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, к встрече с представителями которого правительство тщательно готовится: премьер, наконец, заговорил о предстоящем повышении тарифов на газ для населения и выдал распоряжение, которым уполномочил главу Министерства финансов Оксану Маркарову подписывать векселя в национальной валюте в пользу МВФ в части сумм заимствований, зачисляемых в государственный бюджет.

Ольга Гордиенко