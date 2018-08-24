Порошенко убежден в необходимости осуществления дополнительных шагов для расширения двустороннего сотрудничества.

Президент Петр Порошенко заявляет, что товарооборот между Украиной и США более чем за год вырос на 70%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая проходит в Киеве.

По словам Порошенко, экономическое сотрудничество между Украиной и США сегодня уже позволяет подводить определенные итоги.

"Наш товарооборот за это короткое время, почти чуть больше чем за год вырос на 70%. Ни одна страна мира не демонстрирует такого роста, и это реализация моих договоренностей с Белым домом в прошлом году, которых мы достигли с президентом Трампом", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что речь идет о поставках американского угля для украинских ТЭС, поставках ядерного топлива для украинских АЭС, строительстве централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, инвестициях в аграрный сектор, поставках железнодорожных локомотивов.

"И уверен, что именно сейчас мы можем предпринять дополнительные шаги по расширению нашего сотрудничества", - заявил Порошенко.