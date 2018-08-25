Минфин занял на внешнем рынке 725 миллионов долларов

В Минфине отметили, что эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

Минфин осуществил частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, что развиваются", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

В Минфине также добавили, что продолжают реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планируют в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Под какой процент были привлечены деньги, министерство не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в середине августа Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,020 млрд грн и 50,276 млн долл.