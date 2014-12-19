Кабмин решил ужесточить контроль над операциями крупных компаний

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, учитывающий предложенные экспертами Международного валютного фонда и Всемирного банка изменения в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием между крупными предприятиями, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов.

Необходимость изменений обосновал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства 17 декабря.

В Минфине обратили внимание, что предложенные правительством изменения предполагают установление принципа «вытянутой руки», который меняет суть действующего закона, его цели и переходит от определения обычной цены товара для контроля последующего налогообложения прибыли к «соизмеримости условий контролируемых операций» между участниками производственной цепи, а также использованию биржевых котировок для определения «средней» цены товара.

Кроме того, как сообщали в Минфине, ликвидированы схемы оптимизации налогов путем искусственного занижения сумм операций с одним контрагентом от 50 млн грн и менее, установлен порог совокупного дохода налогоплательщика, попадающего под контроль (20 млн грн) и суммы одной операции, попадающей под контроль (от 1 млн грн).

Под контроль попадет широкий спектр хозяйственных операций, включая операции с комиссионерами – нерезидентами и с несколькими несвязанными между собой посредниками. «В то же время упразднена норма о приоритетности источников информации о ценах и рентабельности. Налогоплательщики и фискальные органы будут вправе использовать любые общедоступные источники информации, позволяющие получать необходимый уровень соотношения коммерческих и финансовых условий контролируемых операций», - сообщили в Минфине.

Читайте такжеКабмин до вторника внесет в Раду изменения в Бюджетный и Налоговый кодексыПри этом с учетом массива информации, который потребует проверки со стороны фискальных органов, сроки таких проверок, согласно правительственному законопроекту, будут увеличены – с 6 до 18 месяцев с возможностью продления проверки еще на 12 месяцев.

Отчетность по трансфертному ценообразованию упрощена для контролируемых операций объемом до 5 млн грн и унифицирована для контролируемых операций объемом свыше 5 млн грн. В то же время штраф за невключение контролируемой операции в общий бухгатерский отчет составит 1% от суммы операции, но не более 100 минимальных зарплат, а за отсутствие декларации о контролируемых операциях повлечет штраф в 3% от суммы незадекларированных операций.

Как подчеркнули в Минфине, предложенные законопроектом нормы разрабатывались при непосредственном участии экспертов ключевых кредиторов Украины - Всемирного банка и Международного валютного фонда, а их принятие является одним из условий выполнения программы Всемирного банка для Украины «Кредит на политику развития».

Как сообщал УНИАН, действующий закон о трансфертном ценообразовании был разработан и принят в июне 2013 года и предусматривал установление государственного контроля за формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и отменял возможность выведения прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения.