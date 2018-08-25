Украина заняла на внешнем рынке $725 миллионов - Минфин

Это позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, которые развиваются. Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравительство планирует выпуск облигаций внешнего госзайма в долларах, евро и гривне

Отмечается, что украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий , экономической политики и следующих шагов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял трехлетнюю стратегию управления государственным долгом, которая предполагает снижение показателя госдолга к концу 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.