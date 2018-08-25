Маск сообщил, что Tesla останется публичной компанией

Американская компания Tesla останется публичным акционерным обществом. Илон Маск сообщил, что акционеры не поддержали идею относительно выкупа акций компании.

Американская компания по производству электромобилей Tesla останется публичным акционерным обществом.

Об этом в ночь с пятницы на субботу, 25 августа, сообщил председатель правления компании Илон Маск, пишет DW.

Большинство акционеров Tesla не поддержали идею о выкупе с биржи акций компании, поскольку процесс приватизации может быть длительным и потенциально негативно повлиять на доходы.

Ранее Маск также подтвердил сообщения СМИ о том, что суверенный фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел почти пять процентов акций Tesla.

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Маск также подчеркнул, что возглавлять компанию Tesla является "привилегией" для него. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на главном: создании продуктов, которые любят люди, и которые влияют на будущее жизни на Земле", - отметил Маск.

Напомним, что председатель правления Tesla Илон Маск в начале августа сообщил в своем Twitter, что рассматривает возможность преобразования компании, которая ныне является публичной в частную. После этого сообщения стоимость акций Tesla поднялась на семь процентов, до 367 долларов за единицу.