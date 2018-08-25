Маск сообщил, что Tesla останется публичной компанией
Американская компания по производству электромобилей Tesla останется публичным акционерным обществом.
Об этом в ночь с пятницы на субботу, 25 августа, сообщил председатель правления компании Илон Маск, пишет DW.
Большинство акционеров Tesla не поддержали идею о выкупе с биржи акций компании, поскольку процесс приватизации может быть длительным и потенциально негативно повлиять на доходы.
Ранее Маск также подтвердил сообщения СМИ о том, что суверенный фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел почти пять процентов акций Tesla.
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Маск также подчеркнул, что возглавлять компанию Tesla является "привилегией" для него. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на главном: создании продуктов, которые любят люди, и которые влияют на будущее жизни на Земле", - отметил Маск.
Напомним, что председатель правления Tesla Илон Маск в начале августа сообщил в своем Twitter, что рассматривает возможность преобразования компании, которая ныне является публичной в частную. После этого сообщения стоимость акций Tesla поднялась на семь процентов, до 367 долларов за единицу.