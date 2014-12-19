Российский Минфин для поддержки рубля продает $7 миллиардов из бюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что ведомству выгодно продать на рынке валютные остатки бюджета сегодня, поскольку валюта нужна будет ведомству только в начале следующего года, когда рубль"однозначно" укрепится, передает Reuters.

Минфин объявил на этой неделе о продаже на рынке для поддержки слабеющего рубля валютных остатков бюджета на сумму около $7 миллиардов.

Читайте такжеБанк России с начала декабря потратил на поддержку рубля более $10 млрд"У нас остатки для финансирования нашей текущей деятельности, часть из них размещена на депозитах. Часть из них по согласованию с Банком России, в строгой координации с Банком России мы готовы продавать, поскольку видим, что курс сегодня недооценен", - сказал министр журналистам в пятницу утром.

"У нас будет нужда в валюте в начале следующего года, однозначно могу сказать, что в следующем году, в начале, рубль будет крепче. Поэтому мы абсолютно не видим никаких рисков в продаже (валюты) сегодня и покупке в начале года".