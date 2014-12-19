Россияне массово изымают из банков наличку: Сбербанк стал главной жертвой паники

Главной жертвой набега вкладчиков на банки в России неожиданно оказался Сбербанк, обычно выигрывающий от паники, которая сейчас спровоцирована макисмальным с 1998 года падением рубля, пишут "Ведомости".

"После повышения ЦБ ключевой ставки население впало в панику, это подогревается слухами и рассылками, — говорит человек, близкий к руководству Сбербанка. - Наша банкоматная сеть никогда не видела такого трафика, с таким перегрузом мы еще не сталкивались".

Читайте такжеDaily Beast: Россиянам стоит привыкать к бедности, Кремль потратил "нефтедоллары" на войнуПо его словам, в госбанке «идет массовое изъятие денег с карт и счетов, на население так подействовали локальные рассылки и различные слухи о том, что вклады могут не выдать, а карты — заблокировать». Эти слухи возникают стихийно и контролировать их мы не можем, говорит человек, близкий к руководству Сбербанка: "Мы лишь выдаем деньги гражданам по их желанию".

О том же заявил Business FM зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов: из-за повышенного спроса в банкоматах Сбербанка периодически заканчиваются купюры, загрузка банкоматов идет ускоренно.

Ажиотаж привел еще и к тому, что днем онлайн-банк Сбербанка не работал. Представитель госбанка объяснил, что в течение дня на процессинговые системы банка была повышенная нагрузка, были возможны кратковременные отклонения в работе онлайн-банка.

Вкладчики других банков тоже снимали наличные ударными темпами — как валюту, так и рубли, признавались вчера, 18 декабря, многие банкиры, но о массовом снятии средств не говорит никто.

Читайте такжеРешение Банка России повысить ключевую ставку усилит рецессию в РФ - FitchНекоторые банки, в основном сильно повысившие ставки, и вовсе уверяют, что столкнулись с притоком вкладчиков.