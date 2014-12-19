В Беларуси введен 30% сбор при покупке валюты из-за резкого роста спроса

12:19, 19 декабря 2014
Финансы
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Эта мера, как уверяют в Нацбанке страны, введена временно.

Беларусь принимает меры для снятия валютного ажиотажа / n1.by

В Беларуси введен временный 30-процентный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко требует от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в валюте "С учетом возросшего спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке принято решение о временном введении 30-процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Предприятия и банки будут уплачивать данный сбор при покупке валюты на бирже, граждане - в виде комиссии при покупке в банках. Уплаченные средства будут направляться в бюджет", - проинформировали в Нацбанке.

Читайте такжеЛукашенко призвал перестать "молиться на одну Россию" При этом подходы к курсообразованию на внутреннем валютном рынке останутся неизменными. "Любой гражданин сможет совершать покупку и продажу валюты без ограничений, субъекты хозяйствования - на Белорусской валютно-фондовой бирже", - подчеркнули в Нацбанке.

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