В Беларуси введен 30% сбор при покупке валюты из-за резкого роста спроса

В Беларуси введен временный 30-процентный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко требует от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в валюте "С учетом возросшего спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке принято решение о временном введении 30-процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Предприятия и банки будут уплачивать данный сбор при покупке валюты на бирже, граждане - в виде комиссии при покупке в банках. Уплаченные средства будут направляться в бюджет", - проинформировали в Нацбанке.

Читайте такжеЛукашенко призвал перестать "молиться на одну Россию" При этом подходы к курсообразованию на внутреннем валютном рынке останутся неизменными. "Любой гражданин сможет совершать покупку и продажу валюты без ограничений, субъекты хозяйствования - на Белорусской валютно-фондовой бирже", - подчеркнули в Нацбанке.