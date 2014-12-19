Спикер ВР: бюджет-2015 должен быть принят не позднее 26 декабря

12:52, 19 декабря 2014
Финансы
0

По убеждению Гройсмана, принятие бюджета до конца текущего года с учетом предложений по финансовой децентрализации обусловлено необходимостью утверждения местных бюджетов

Фото УНИАН

Бюджет на 2015 год должен быть принят не позднее 26 декабря.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в пятницу во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Р.Пайеттом, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины.

По убеждению Гройсмана, принятие бюджета до конца текущего года с учетом предложений по финансовой децентрализации обусловлено необходимостью утверждения местных бюджетов.

По мнению председателя ВР, в следующий вторник Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении предлагаемые изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также проект Государственного бюджета на следующий год. После этого, сказал Гройсман, необходимо сделать перерыв в пленарных заседаниях для проработки законопроектов в комитетах и последующего их рассмотрения в соответствии с парламентскими процедурами.

Председатель Верховной Рады сообщил, что вчера он инициировал встречу премьер-министра Украины с лидерами фракций коалиции по поводу бюджета, и сейчас представители правительства и народные депутаты интенсивно работают, чтобы уже до вторника максимально согласовать позиции.

При этом он заявил, что во время обсуждения главного финансового документа страны необходимо воздержаться от популистских заявлений и профессионально обсуждать реальные шаги.

В свою очередь, Пайетт отметил, что дискуссии относительно проекта бюджета способствуют «развитию демократии и парламентской культуры» парламента, отметив в этом контексте, что бюджетный процесс в комитетах Верховной Рады Украины проходит открыто и прозрачно.

Читайте такжеМинфин закладывает в проект бюджета-2015 нулевой рост экономики

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Наталия Яресько также отмечала, что проект бюджета на 2015 год должен быть подан в парламент не позже 20 декабря.

Вместе с тем, по предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бюджет должен быть рассчитан на основе нового Налогового кодекса, утверждение которого также ожидается до конца декабря текущего года.

Правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%, при этом Минфин предлагает придерживаться более пессимистического сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter