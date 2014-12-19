Спикер ВР: бюджет-2015 должен быть принят не позднее 26 декабря

Бюджет на 2015 год должен быть принят не позднее 26 декабря.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в пятницу во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Р.Пайеттом, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины.

По убеждению Гройсмана, принятие бюджета до конца текущего года с учетом предложений по финансовой децентрализации обусловлено необходимостью утверждения местных бюджетов.

По мнению председателя ВР, в следующий вторник Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении предлагаемые изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также проект Государственного бюджета на следующий год. После этого, сказал Гройсман, необходимо сделать перерыв в пленарных заседаниях для проработки законопроектов в комитетах и последующего их рассмотрения в соответствии с парламентскими процедурами.

Председатель Верховной Рады сообщил, что вчера он инициировал встречу премьер-министра Украины с лидерами фракций коалиции по поводу бюджета, и сейчас представители правительства и народные депутаты интенсивно работают, чтобы уже до вторника максимально согласовать позиции.

При этом он заявил, что во время обсуждения главного финансового документа страны необходимо воздержаться от популистских заявлений и профессионально обсуждать реальные шаги.

В свою очередь, Пайетт отметил, что дискуссии относительно проекта бюджета способствуют «развитию демократии и парламентской культуры» парламента, отметив в этом контексте, что бюджетный процесс в комитетах Верховной Рады Украины проходит открыто и прозрачно.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Наталия Яресько также отмечала, что проект бюджета на 2015 год должен быть подан в парламент не позже 20 декабря.

Вместе с тем, по предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бюджет должен быть рассчитан на основе нового Налогового кодекса, утверждение которого также ожидается до конца декабря текущего года.

Правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%, при этом Минфин предлагает придерживаться более пессимистического сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.