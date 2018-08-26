Порошенко рассказал о плане восстановления Донбасса: отдельная страна ЕС может инвестировать в определенный город
Президент Петр Порошенко предлагает европейским странам установить патронат над определенными городами и поселками Донбасса и вкладывать в них инвестиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на встрече с руководителями дипломатических представительств Украины за рубежом и с военными 92-й бригады во время рабочей поездки в Донецкую область.
«Важно также привлечение международной гуманитарной помощи», - подчеркнул Порошенко.
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«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция – за Мариуполь, пусть Великобритания - за Волноваху. Пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку», - отметил Порошенко.
По его словам, это будет хорошим символом.
«Поскольку, если люди будут инвестировать в обновление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас. Я убежден в том, что мы должны срочно активизировать сегодня эту работу», - подчеркнул глава государства.
По его словам, жители Донбасса должны почувствовать и эффективные действия украинских властей, и солидарность всего мира с Украиной для решения проблем и налаживания жизни региона.
Президент также подчеркнул, что его принципиальная позиция заключалась в том, чтобы приоритетом при распределении бюджетных средств на восстановление инфраструктуры был именно Донбасс. Он отметил, что в сейчас строятся дороги, в частности восстановлена дорога Славянск - Харьков, сейчас строится дорога между Краматорском и Мариуполем, дорога на Луганск. Также строятся школы и восстанавливается разрушенная