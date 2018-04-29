Украинская экономика и 2015 год: рецессия, курсовые колебания и долги

УНИАН начинает публикацию цикла статей, в которых подается экспертный обзор итогов работы различных сфер экономики Украины в 2014 году и прогнозные оценки ситуации в 2015-ом.

Украинская экономика в уходящем году столкнулась с одним из самых серьезных кризисов в истории независимости. Огромный дефицит государственного бюджета, внешний долг превысил 60% ВВП, двукратная девальвация гривни, инфляция на уровне 25% и 7-8% рецессии являются главными предвестниками сложностей, с которыми наша страна соприкоснется в 2015 году. Но кризис, по законам экономики, всегда достигает дна, после чего улучшения безальтернативны. Таким образом, основной накануне Нового года вопрос – где находится макроэкономическое дно, после которого наступит рост?

Согласно экспертной оценке Фонда Блейзера, ВВП Украины в 2014 году составит порядка 135,3 млрд долл., сократившись на 7% по сравнению с 2013 годом. На грани рецессии в уходящем году оказались экономики многих развивающихся стран, но падение внутреннего валового продукта Украины было «щедро подпитано» активными военными действиями на территориях основных промышленных регионов. Спад промпроизводства, который, по мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, составит 10,8% по результатам уходящего года, скорее всего, состоялся бы и без военных действий на востоке страны – на фоне торговых войн со стороны Российской Федерации.

Более оптимистична в оценке результатов 2014 года главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Она считает, что падения ВВП составит 6,8%, а инфляция - 24%.

«Мы ожидаем, что потребительская инфляция продолжит расти на фоне сезонных факторов и девальвации гривни. Учитывая последнюю динамику курса нацвалюты, мы пересмотрели наш прогноз на конец года - до 24% г/г (против +21 ранее)», - отметила Белан.

Падение экономики и инфляция не могли не сказаться на потребительских настроениях украинцев в 2014 году. Так, экспертная группа Фонда Блейзера оценила спад потребления в 7% по результатам уходящего года. Кроме того, по словам исполнительного директора Фонда Олега Устенко, на покупательную способность населения негативное влияние может оказать и значительный показатель безработицы - 9,5%.

Давящим на курс гривни наследием монетарной политики предшественников нынешнего руководства НБУ в новом году станет снижение золотовалютных резервов до 8 млрд долл., что обусловлено необходимостью оплаты российского газа и погашением внешних обязательств - пик выплат по госдолгу придется на 2015 год. Нынешний объем золотовалютных резервов не даст возможности регулятору проводить интервенции в моменты ослабления нацвалюты. В то же время, оказывать давление на курс гривни может и негативный баланс текущего счета, который, по оценкам Паращия, в 2014 году составит 4,5 млрд долл. Такие показатели в условиях политики плавающего валютного курса не способствуют спаду девальвационных ожиданий.

Кроме того, внушительным является и внешний долг Украины, который эксперты по результатам 2014 года оценивают в 145 млрд долл., что превышает размер ВВП. Эта цифра может увеличиться за счет реализации программы сотрудничества с МВФ, без которой нашей стране будет достаточно сложно рассчитаться с заграничными кредиторами. А выплаты по внешним финансовым обязательствам Украины в 2015 году составят 9,9 млрд долл., подчеркнул Устенко. В то же время, кредиты МВФ помогут стране обслужить в следующем году ранее привлеченные займы.

По мнению Белан, Украине в следующем году потребуется 12 - 15 млрд долл. дополнительного финансирования, которое выходит за рамки действующего пакета помощи от МВФ.

При таком объеме долга дефицит государственных финансов (включая дефицит госказны, «Нафтогаза» и Пенсионного фонда – по экспертной оценке 12% ВВП), выглядит пугающим. К примеру, Греция упала в экономическую пропасть при дефиците госфинансов в 15% ВВП.

Таким образом, в новый год наша страна входит с неутешительными макроэкономическими показателями, успешность улучшения которых, без преувеличения, определит будущее Украины.

Надежды и туманные перспективы

Если еще полгода назад эксперты высказывали сдержанную надежду на незначительное, но все же положительное изменение в экономике Украины в наступающем году, то в последнее время прогнозы стали более пессимистическими. Так, консенсус-прогноз ВВП на следующий год предусматривает падение показателя практически на 4%. Улучшение ситуации эксперты, уже традиционно, связывают с сельским хозяйством.

Мнения экспертов по поводу динамики промышленного производства в 2015 году разнятся. Прогнозы падения колеблются от 0% до 10%. Предопределяющими факторами тенденции станут военный конфликт на востоке страны, недоступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, угнетающая налоговая и регуляторная среда.

При этом ряд экспертов предполагает, что толчком для развития украинской экономики, наряду с сельским хозяйством и легкой промышленностью, в новом году могут стать инновационные сферы, в частности, сектор IT-технологий. Но, по словам директора Института эволюционной экономики Игоря Макаренко, это возможно лишь при условии заинтересованности в IT-отрасли внутренних инвесторов, поскольку на значительные объемы зарубежных вложений рассчитывать не приходится.

Кроме всего прочего, украинцев в 2015 году может ожидать значительный рост цен. Эксперты сходятся во мнении, что показатель инфляции составит примерно 12%, что в два раза меньше прошлогоднего уровня. По словам Устенко, высокий уровень потребительской инфляции станет результатом с одной стороны – повышения тарифов на энергоресурсы до соответствия рыночному уровню, а с другой – продолжения девальвации и удорожания импортных товаров.

Самое большое количество дискуссий и опасений в экспертной среде вызывает динамика курса гривни в новом году. Согласно консенсус-прогнозу, он достигнет 18 грн/доллар. По мнению Макаренко, курс гривни, кроме как от торгового баланса, будет зависеть, и это в первую очередь, от политики НБУ по рефинансированию банковского сектора. Неконтролируемый дрейф нацвалюты стал следствием переполнения банковской системы плохими активами и вынужденными мерами Нацбанка по увеличению ее ликвидности.

«Прежде чем говорить о лечении валютного курса, надо говорить либо о лечении банковской системы, либо о применении очень жестких мер, чтобы рефинансирование и рост денежного предложения остановились и соответствовали росту промпроизводства и ВВП», - отметил Макаренко.

Что касается украинского экспорта, то эксперты прогнозируют снижение его объема и в новом году. Рынок Таможенного союза для украинского товаропроизводителя вряд ли останется стратегическим направлением, а возможности от открытия европейского рынка будут ограниченными конкурентоспособностью отечественных товаров. Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен среди негативных факторов, влияющих на экспорт, называет и падение цен на сырье, которое занимает львиную долю в товаропотоках из Украины.

Паращий считает, что по результатам следующего года дефицит текущего счета может составить 6,5 млрд долл. А если девальвационные процессы продолжатся, то упадет до 3 млрд долл.

В такой ситуации требования к профессионализму власти особенно высоки как со стороны населения, так и международных доноров. Именно системность и эффективность реформ будут определять ситуацию в Украине в 2015 году.

Максим Шевченко, Галина Скочило (УНИАН)