Лукашенко: Беларусь не "мышкует" на санкциях против России

Так он прокомментировал предположения о том, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы.

"Мышковать" на санкциях против России - полный идиотизм, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте такжеМинск хочет рефинансировать половину выплат по валютным долгам

Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что так он прокомментировал предположения о том, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы.

"Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений - наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает, или у нее сложное. Нет этого и никогда не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, страна даже теряет на санкциях против России. Из-за последнего ослабления рубля РФ Беларусь потеряла порядка 3 миллиарда долларов, привел пример белорусский президент.

Ранее, 22 июля, Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.