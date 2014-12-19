ЕС значительно расширил список товаров, запрещенных для поставок в оккупированный Крым

Санкции ЕС затронули сферы транспорта, телекоммуникаций, энергетики и разведки, добычи и производства нефти, газа и минеральных ископаемых, сообщает РИА Новости.

Еще в конце июля Евросоюз запретил инвестиции в инфраструктурные проекты в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики и разработки нефтяных, газовых и минеральных месторождений в Крыму. Он также обязал компании из ЕС не экспортировать на полуостров ключевое оборудование в тех же шести секторах, а также оказывать финансовые и страховые услуги, связанные с этими поставками. Тогда в списке оборудования значились 33 позиции.

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Решением от 18 декабря Евросоюз расширил запрет и внес в список более 160 позиций. Если в публикации от 30 июля речь шла об "оборудовании и технологиях", то теперь в директиве говорится о "товарах и технологиях" в шести упомянутых секторах.

Контракты на поставки этого оборудования и услуг, заключенные до 20 декабря, могут выполняться до 21 марта 2015 года.

Напомним, вчера Совет Евросоюза принял новые антироссийские санкции в отношении оккупированного Крыма. Санкции приняты в связи с «продолжающейся незаконной аннексией Крыма и Севастополя».