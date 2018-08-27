В Украине появилась технология денежных переводов SWIFT gpi

Технология "gpi" позволяет переводить средства из любой точки мира с возможностью отслеживать, где именно находится в данный момент платеж.

В Украине заработала технология международных платежей SWIFT global payments innovation ("глобальная платежная инновация").

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Об этом сообщает пресс-служба государственного "Ощадбанка".

Согласно сообщению банка, технология позволяет проводить трансграничные платежи быстрее и прозрачнее. Как добавляют в пресс-службе, около половины gpi-платежей зачисляются в течение 30 минут, почти 100% – в течение суток.

"К сервису подключилось уже свыше 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов США за помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется через более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов "Ощадбанка" пользуются "gpi". 73% международных переводов из Ощадбанка направляются через банки-корреспонденты, подключенные к gpi", – говорится в сообщении.

Региональный менеджер SWIFT в Центральной Европе Илона Пуна отмечает, что технология gpi появилась в Украине впервые.

Согласно заявлениям компании SWIFT, технология "gpi" позволяющее переводить средства с любой точки мира с возможностью отслеживать, где именно находится в данный момент платеж.

Как сообщили в "Ощадбанке", в настоящее время учреждение в сотрудничестве со SWIFT работает над созданием услуги приостановления и отзыва платежа. В банке надеются, что gpi-платежи станут стандартом международных расчетов до конца 2020 года.