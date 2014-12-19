Нацбанк назначил кураторов в 40 банков, получивших рефинансирование

Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

«Мы посадили кураторов в 40 банков, которым мы предоставили рефинансирование», - сказал он.

Писарук пояснил, что это будет способствовать выявлению проблем у банков на ранней стадии, поскольку удаленный надзор показал свою неэффективность ввиду искажения банками отчетности. «Отчетность рисуют все без исключения, но степень разная», - добавил он.

Писарук подчеркнул, что нынешние проблемы банковской системы назрели уже давно, поскольку никто не проводил ее «очистку», идеальное время для которой было в 2009-2010 годах. В то же время, он сообщил, что трансформация Национального банка затронет и банковский надзор. «Мы перестраиваем надзор полностью… внедряется принцип «обновления крови», ротация. Я лично устанавливал проценты ротации», - пояснил он.

По словам Писарука, проблемы банков прежде всего обусловлены низким уровнем ответственности их собственников и менеджмента, над чем Нацбанк также работает. «Мы готовим проект изменений в законодательств совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком, согласно которым устанавливается ответственность акционеров и менеджмента банка за мошенничество, нелегальный вывод активов, противозаконные действия любого рода и искажение отчетности. Мы договорились, что проработаем этот проект в течение двух месяцев и подадим в Раду», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с начала года признал неплатежеспособными 32 банка: «Камбио», «Легбанк», «БГ Банк», «Всеукраинский банк развития», «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Выведение банков с рынка и выплата возмещения вкладчикам этих банков осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.