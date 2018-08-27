Все больше людей пользуется микрокредитами — это уже доступно и привычно

Каждый человек планирует свой бюджет по такому принципу, чтобы зарплаты хватило для всех нужд — оплаты коммуналки, покупок, питания и др.

Однако, часто в нашей жизни случаются незапланированные ситуации, которые связаны с неожиданными затратами. Именно для таких ситуаций некоторые люди держат у себя в запасе определенное количество денег. Но отложить нужную сумму выходит не у всех. В наше время много людей живет весьма скромно, а любые непредвиденные расходы надолго выбивают их из колеи. При такой ситуации помочь может система кредитования.

Микрокредиты и их преимущества

Еще несколько лет назад, для того, чтобы человеку выдали кредитные денежные средства, нужно было обязательно посетить банковское учреждение. Даже если заемщик нуждался в относительно небольшой денежной сумме на пару недель, все равно нужно было подать заявку и предоставить банку большой пакет документов. Дальше нужно было ждать, пока заявка будет обработана банком. Это занимало около 10 дней, а уровень одобряемых заявок был минимален, потому что банки не заинтересованы в выдаче небольших кредитов.

После 2010 года ситуация на кредитном рынке кардинально поменялась и получить кредит стало на много легче. На территории Украины появились первые МФО (микрокредитные организации), и там, на очень лояльных условиях, начали выдавать в долг небольшие суммы денег. В первых МФО кредиты можно было получить исключительно наличными в филиалах этих МФО.

Преимущества данных кредитов очевидны:

- Кредит можно было получить без поручителей, залога и подтверждения своих доходов;

- Самый минимум документов — ИНН и паспорт;

- Практически мгновенное оформление — около 15 минут.

Спустя несколько лет МФО начали покорять сегмент интернет-кредитования и предоставили всем желающим возможность оформлять и получать кредиты в режиме онлайн, на собственных веб-сайтах. Для подачи заявки и получения заемных средств, заемщикам уже не надо даже выходить из офиса или дома. Все необходимые действия можно осуществить удаленно, поэтому такой вариант позволяет экономить свое время, не посещая лично филиалы кредитных организаций.

К кому лучше обратиться за микрокредитом?

Согласно статистике, на территории Украины зарегистрировано почти 700 МФО. Но не все они обладают доверием и известностью среди заемщиков. Мы хотим посоветовать Вам 10 наиболее надежных и популярных сервисов, которые предлагают услугу онлайн-кредитования.

1. Глобал Кредит (у данного сервиса также есть сеть филиалов);

2. АлексКредит;

3. Манивео;

4. Твої Гроші (сеть отделений в Киеве, Львове и Борисполе);

5. Милоан;

6. Ccloan;

7. Швидко Гроші (первый заем можно оформить лишь в филиале компании);

8. Компаньон Финанс (филиалы по всей Украине);

9. Быстрозайм (сеть отделений в центральных и восточных областях);

10. MyCredit.

Как происходит оформление кредита онлайн?

Для оформления интернет-кредита в вышеперечисленных сервисах, нужно выполнить несколько элементарных действий:

- Посетить сайт МФО и определится с нужной суммой и сроком, на который будет оформляться кредит;

- Создать профиль заемщика на сайте кредитора (личный кабинет);

- Заполнить анкету, указав информацию о себе;

- Отправить анкету для обработки;

- Если ее одобрят, деньги сразу же будут зачислены на карту.

Используя МФО, кредит можно оформить выгодно и очень оперативно. Условия в перечисленных МФО максимально прозрачные. Все клиенты имеют возможность воспользоваться поддержкой через чат или позвонив на горячую линию.