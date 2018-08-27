Госбюджет Украины ушел в минус на 13,4 миллиарда

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом 27 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд грн против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеГройсман: сотрудничество с МВФ поможет Украине избежать дефолта

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за семь месяцев этого года выполнен с профицитом на уровне 7,517 млрд грн, что в 7 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 52,820 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.