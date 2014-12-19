В России решили потратить на спасение банков 1 триллион рублей

Документ был принят депутатами в первом чтении и в целом, сообщает ТАСС.

Правительству РФ предоставляется право в ходе исполнения федерального бюджета в 2014 году направить в качестве имущественного взноса РФ в имущество АСВ в размере до 1 трлн руб. Взнос осуществляется путем передачи облигаций федерального займа (ОФЗ) с соответствующим превышением общего объема расходов федерального бюджета, объема государственных внутренних заимствований и верхнего предела государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя проект закона депутатам, сообщил, что такая докапитализация банков через АСВ позволит увеличить капитал банковской системы примерно на 13%. "Это соответствует тому суммарному негативному эффекту на банковскую систему, который сейчас произошел", - отметил при этом он.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова обратила внимание депутатов, что такая докапитализация банков, несмотря на то что это "неденежная операция", изменит основные характеристики бюджета 2014 года". "И бюджет из профицитного с профицитом порядка 0,4% ВВП, который был утвержден, когда принимался бюджет, достигнет уровня от 0,85 до 1%", - добавила она.

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"Если банки получат капитал, это, очевидно, будет оказывать понижающее влияние на процентную ставку реальному сектору экономики. Поэтому это важный балансирующий момент в том, чтобы взаимоотношения банков с реальным сектором экономики стабилизировались", - пояснял ранее заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

Кроме того, по его словам, если у банков будет капитал, то благодаря принятым ЦБ решениям банки при ухудшении финансового состояния заемщиков "смогут вести себя более лояльно с реальным сектором экономики".