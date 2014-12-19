Порошенко наконец-то исключил Портнова и Хорошковского из совета Нацбанка
В совет НБУ входят Ирина Акимова, Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Павел Гайдуцкий, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Валерия Гонтарева как глава НБУ, Виталий Ломакович, Игорь Лютый, Юрий Полунеев, Виктор Федосов, Роман Шпек.
Президент Украины Петр Порошенко исключил из состава совета Национального банка Украины Андрея Портнова и Валерия Хорошковского.
Об этом сообщается в указе №940/2014 «Об увольнении членов совета Национального банка Украины», размещенном на сайте главы государства.
«Освободить членов совета Национального банка Украины Портнова A.B., Хорошковского В.И.», - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня публикации, то есть сегодня.
Читайте такжеВенецианская комиссия: Украина должна люстрировать чиновников режима ЯнуковичаСправка УНИАН. По информации на сайте Национального банка Украины, в совет НБУ входят Ирина Акимова, Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Павел Гайдуцкий, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Валерия Гонтарева как глава НБУ, Виталий Ломакович, Игорь Лютый, Юрий Полунеев, Виктор Федосов, Роман Шпек.