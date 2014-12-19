Порошенко наконец-то исключил Портнова и Хорошковского из совета Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко исключил из состава совета Национального банка Украины Андрея Портнова и Валерия Хорошковского.

Об этом сообщается в указе №940/2014 «Об увольнении членов совета Национального банка Украины», размещенном на сайте главы государства.

«Освободить членов совета Национального банка Украины Портнова A.B., Хорошковского В.И.», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации, то есть сегодня.

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