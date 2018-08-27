Новые санкции США обвалили российский рубль

Причиной падения рубля стали антироссийские санкции США, введенные в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Курс доллара к российскому рублю вырос на 38 копеек, до 67,47 рубля/доллар. Курс евро увеличился на 34 копейки – до 78,29 рубля/евро.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Напомним, что еще 23 августа рубль ослабел к доллару США до минимума с апреля 2016 года. Стоимость американской валюты достигла 69,1 рубля/доллар. Европейская валюта достигала отметки 79,77 рубля.

Сегодня, 27 августа, вступили в силу антироссийские санкции США, введенные в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй пакет санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

Россия отрицает свою причастность к покушению на Скрипаля и называет санкции нелегитимными.