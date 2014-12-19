НБУ рассчитывает, что МВФ решится увеличить финпомощь Украине на $15 млрд

Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

«Если все пойдет по тому направлению, как мы это видим, мы с МВФ можем реализовать увеличение финансирования Украины, сумма в 15 млрд уже называлась, и мы надеемся, что это будет возможным до конца февраля, будет реализован этот проект», - сказал Писарук.

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Он также уточнил, что речь идет не об очередном транше МВФ, а об увеличении существующей программы с Фондом.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина просит МВФ расширить программу сотрудничества.

С 9 декабря в Киев по приглашению правительства приехала миссия МВФ для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества и обсуждению возможностей получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл. Транш будет выделен по решению Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года.

Украина одобрила программу сотрудничества с МВФ в апреле, общий объем кредитования составляет 17 млрд долл., из которых Украина получила 4,6 млрд долл.