В Нацбанке обещают больше не тратить резервы до получения транша МВФ в феврале

Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

«Больше мы резервов тратить не планируем. За исключением тех маленьких аукционов, которые мы проводим как индикативные… Больше мы резервов тратить не будем… до… мы надеемся получить пополнение резервов до конца февраля в рамках пакета», - сказал он.

Читайте такжеНБУ рассчитывает, что МВФ решится увеличить финпомощь Украине на $15 млрд

По его словам, он надеется, что к этому времени также будет проведена реформа «Нафтогаза» и порядок его финансирования изменится.

Ранее УНИАН сообщал, что золотовалютные резервы НБУ обновили 10-летний минимум – упали ниже $10 млрд.