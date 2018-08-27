Гривня теряет позиции: курсы валют

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,92/27,98 грн/долл.

В понедельник, 27 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,92/27,98 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,53/32,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8729 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2788.5240 (27 августа – 2785.3197)

100 EUR – 3243.8900 (27 августа – 3225.1217)