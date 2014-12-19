Валовой внешний долг Украины сократился на $1,2 млрд

Объем валового внешнего долга Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом сократился на 0,9%, или 1,179 млрд долл., – до 135,891 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года объем валового внешнего долга сократился на 4,35%, или на 6,188 млрд долл.

На конец третьего квартала на сектор общего государственного управления пришлось 32,348 млрд долл. или 24% валового внешнего долга. Рост долга сектора общего госуправления в третьем квартале составил 203 млн долл. или 2,6%.

На банки пришлось 20,482 млрд долл. или 15,1% долга. Снижение долга банковского сектора за квартал составило 789 млн долл., или 3,7%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 2,398 млрд долл. или 2% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за квартал вырос на 129 млн долл., или на 5,7%.

На прочие сектора пришлось 70,740 млрд долл. или 52% долга. Рост долга прочих секторов за квартал составил 95 млн долл., или 0,19%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец третьего квартала составили 9,923 млрд долл. или 0,07% долга. Долг по прямым инвестициям в третьем квартале снизился на 1,417 млрд долл., или на 12,4%.

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Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом сократился на 0,4% или 592 млн долл., – до 136,790 млрд долл.

Объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл.