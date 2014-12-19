В совет НБУ входили люди, которых нет в стране - замглавы Нацбанка

«Совет у нас не укомплектован. До сих пор по непонятным причинам президентская часть Совета не заполнена, там просто нет людей. Парламентская – заполнена, президентская – нет. Более того, по праву входили, буквально до вчерашнего дня в Совет входили люди, которых не только нет в стране, они даже не могут появиться по определенным причинам», - сказал Писарук, и напомнил, что вчера президент подписал указ о выведении из состава Совета НБУ Хорошковского и Портнова.

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По его словам, в этой связи отношения с Советом НБУ непростые. «Проблема кворума возникает, кворума часто нет. И юридически механизм функционирования Совета Нацбанка требует улучшений. На сегодняшний день, в рамках работы с Международным валютным фондом, мы подготовили проект изменений в закон о Национальном банке и закон о банках, которые будут регулировать эти изменения», - добавил Писарук, и уточнил, что речь идет об изменениях численности, состава и полномочий Совета НБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в совет НБУ входят Ирина Акимова, Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Павел Гайдуцкий, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Валерия Гонтарева как глава НБУ, Виталий Ломакович, Игорь Лютый, Юрий Полунеев, Виктор Федосов, Роман Шпек.

Также сообщалось, что сегодня, 19 декабря, Порошенко наконец-то исключил Портнова и Хорошковского из совета Нацбанка.

В рамках закона о Национальном банке, Совет НБУ выполняет ряд функций, в том числе ежегодно разрабатывает основные принципы денежно-кредитной политики и утверждает смету доходов и расходов Нацбанка.