Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро

В то же время, представитель Украины в ЕС не стал раскрывать условий выделения транша.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что соглашение о предоставлении Украине первого транша новой макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий объем которой составляет 1 млрд евро, будет подписано в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сообщил в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

"Прогресс есть (по согласованию условий выделения Украине первого транша - УНИАН). Условия есть. Я, к сожалению, не могу вам их раскрыть до того времени, когда будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", - сказал Точицкий.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет 26 июня окончательно утвердила третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Решение Европейского Союза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи вступило в силу 9 июля.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году - 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить лишь 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинской власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.