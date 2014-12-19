Нацбанк не будет советовать Кабмину, какой курс закладывать в бюджет-2015

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в ходе круглого стола в Национальном банке.

«Первое - курс национальной валюты не является основным параметром при определении денежно-кредитной политики. Точка. Не является. Кому бы это не нравилось, это факт. Второе – мы не даем прогнозов курса национальной валюты на следующий год. Основным параметром денежно-кредитной политики является уровень инфляции. Это мы сейчас и делаем с Минфином, обсуждаем, и эта цифра будет озвучена», - сказал Писарук.

Читайте такжеКотировки гривни на межбанке выросли до 16,45 за доллар

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» заявил, что Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2015 год курс гривни к доллару на уровне текущего с допущением девальвации до 17 грн за доллар.

В то же время, по его словам, правительство ожидает от Национального банка, который согласно Конституции отвечает за стабильность национальной денежной единицы, прогнозов на следующий год.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на источники сообщалось, что Кабмин закладывает в проект бюджета курс гривни на уровне 22 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на этой неделе, 17 декабря, обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7789 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась к доллару на 97,48% (на 7,79 грн) или в 1,97 раза.

Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке на этой неделе колеблются в пределах 16,00/16,50 грн/долл., средневзвешенный курс – в пределах 15,60/15,77 грн/долл. В то же время, по информации участников рынка, отдельные котировки в ходе торгов на межбанковском рынке достигали 22 грн/долл.

Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.