Бездепозитный бонус - 600 гривен на торговый счет в подарок от ИнстаФорекс!

Торговля на валютном рынке Форекс давно перестала быть чем-то удивительным. Несмотря на то, что шансы заработать, вложив деньги в торговлю, достаточно высоки, большинство опасаются рисковать, так как не уверены в собственных силах и будущем успехе.

Специально для осторожных клиентов компания «ИнстаФорекс» разработала новую уникальную акцию — «Бездепозитный бонус — 600 гривен на реальный форекс-счет»

Клиентам компании больше не надо тратить личные деньги, чтобы внести первоначальный взнос на депозит. «ИнстаФорекс» сделает это за вас. Сразу после регистрации реального торгового счета брокер перечислит на него необходимые для первоначального этапа работы деньги. Таким образом, участники акции смогут начать торговлю, не потратив ни копейки личных сбережений. Клиенты компании смогут зарабатывать деньги, используя при этом средства брокера. Гибкие условия получения бездепозитного бонуса дают возможность клиенту, в случае успешной торговли, снять эти деньги со счета. В случае же неудачи участники акции ничего не теряют.

Воспользоваться не имеющей аналогов услугой можно в любой удобный момент, тем более что сделать это очень просто. Достаточно открыть реальный торговый счет в компании и пройти простую процедуру верификации. После заполнения заявки на получение бездепозитного бонуса, денежные средства поступают на новый торговый счет, далее клиенты самостоятельно решают, как ими распорядиться.

Начать работу на валютном рынке с компанией "ИнстаФорекс" теперь не только удобно, но и выгодно.

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

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