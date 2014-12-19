В оккупированном Крыму после рекордного обвала рубля возник дефицит валюты

В симферопольском отделении банка РНКБ в Симферополе 18 декабря в наличии было только €1,5 тыс. и $2 тыс. на продажу. «Для физических лиц заказы на валюту не принимают», – сообщает источник РБК.

В Рускобанке, по его словам, были готовы продать $3 тыс. и до €2 тыс.: «Оставили номер телефона и просили уточнять, может, еще привезут».

Курсы продажи при этом по состоянию на 18 декабря более чем на 10 руб. превышали курсы ЦБ. Так, в РНКБ евро на продажу предлагали по 84 руб., доллар – за 71 руб. В банке «Россия» евро можно было приобрести за 88 руб., в Рускобанке – за 86 руб. Доллар в Рускобанке продавали по 73 руб.

В отделении банка «Россия» в Симферополе на обращение за валютой сообщили, что доллары отсутствовали, а евро в наличии были только на сумму не более 3 тыс. руб. На запросы, направленные 18 декабря, пресс-службы банков не ответили.

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Дефицит валюты в Крыму объясним проблемами логистики, поясняет председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин. «В Крыму – можно понять, потому что ее нужно туда доставить», – заметил он. Крупнейшие поставщики валюты – это всего несколько российских банков, напомнил Вьюгин, а спрос в последние дни был выше обычного. Поэтому, по его словам, в Крым могли не успеть завезти столько долларов и евро, сколько было необходимо. «Борт заказать – это не на «раз-два-три». Я думаю, что до Нового года все наладится», – рассчитывает он.

«В обменном пункте банк не обязан проводить обменные операции, это его право. Единственное, что он обязан – принимать банкноты на экспертизу», – говорит доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова. Правда, если банк покупает валюту, то должен и продавать, уточняет она, «но у него может быть с утра всего €100 – он их продал и сидит».

В период ажиотажа возможности банков по приобретению валюты сужаются, продолжила она. Например, теперь они далеко не всегда могут купить валюту друг у друга, а поставками из-за границы в основном занимаются банки со 100%-м иностранным участием. «Вообще говоря, умные банки регулируют клиентский спрос, повышая курсы», – добавила Белянчикова.

Кроме того, банки могут просто не хотеть продавать валюту, заметил президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев. «Я думаю, что дело не в физической нехватке валюты, а в том, что банки уже просто боятся ее продавать», – считает он.

В целом это нормальная ситуация: банки не обязаны продавать валюту, особенно если ее у них нет, говорит адвокат Майя Чудутова, руководитель практики сопровождения банковской деятельности «Яковлев и партнеры». По ее словам, на межбанковском рынке валюты сегодня не хватает, поэтому поведение банков не удивительно. Другое дело, что банки обязаны выдавать валюту по требованию своих вкладчиков, уточняет она. Чтобы ее получить, нужно официально расторгнуть договор вклада в отделении банка, и тогда банк обязан выдать деньги.

Напомним в среду, 17 декабря, УНИАН сообщал, что в аннексированном Крыму некоторые российские банки как "иностранную валюту" продают только гривню.