Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

За неделю регулятор купил 16,7 млн долл.

Национальный банк Украины после месячного перерыва возобновил покупку валюты на межбанковском валютном рынке, выкупив за неделю с 20 по 23 августа 16,7 млн долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, на этой же неделе регулятор продал на межбанке 10 млн долл., и в результате показатель чистой покупки валюты за неделю составил 6,7 млн долл.

С начала года Нацбанк купил на межбанке на 709 млн долл. больше, чем продал.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за три недели - с 30 июля по 17 августа – в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке продал 526,6 млн долл.

Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 млрд долл., что на 5,6% ниже показателя на начало года.

В 2017 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке на 1,3 млрд долл. больше, чем продал.