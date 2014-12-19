Миссия МВФ веренется в Киев в начале января

Об этом говорится в заявлении руководителя миссии МВФ, работавшей в Украине с 9 по 18 декабря, Николая Георгиева.

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«Миссия провела продуктивные технические дискуссии с новой командой экономического блока правительства Украины и Национального банка в контексте поддержанной Фондом программы, - говорится в заявлении. – Мы поняли, что власти готовы осуществить решительные шаги по внедрению широкой и комплексной программы, направленной на стабилизацию и реформирование экономики».

Как подчеркивается в заявлении, миссия МВФ и правительство Украины существенно углубили общее видение и понимание приоритетов экономической политики в дальнейшем.

"Дискуссии будут продолжаться в последующие недели после отъезда миссии. В январе 2015 года, как ожидается, миссия вернется в Киев для проведения политических переговоров с властями», - подчеркнули в Фонде.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нацбанке обещают больше не тратить резервы до получения транша МВФ в феврале.

Также сообщалось, что миссия МВФ работала в Украине с новым составом правительства по приглашению премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько. Основной задачей миссии было оценить текущую экономическую ситуацию в Украине, а также оценить основные макроэкономические параметры развития Украины в 2015 году, включая проект бюджета на 2015 год и пакет налогового и бюджетного законодательства, которое ляжет в основу проекта бюджета.

Украина со своей стороны предложила МВФ рассмотреть возможность пересмотра программы в сторону увеличения финансирования, которое на текущий момент в общем объеме составляет 17 млрд долл., или изменения графика получения кредитных траншей с тем, чтобы первый транш в 2015 году составил до 5 млрд долл. вместо ранее ожидаемых 2,7 млрд долл.

Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества в апреле текущего года. Украина уже получила два кредитных транша – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл.