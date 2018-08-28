Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривень

Госдолг в июле сократился в долларовом эквиваленте на 0,8%. В гривневом эквиваленте госдолг вырос на 1,4%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за июль сократился в долларовом эквиваленте на 0,59 млрд долл., или на 0,8%, - до 75,71 млрд долл.

Читайте такжеГосдолг Украины тестировали по «шоковому» курсу 36 гривень за доллар - СМИ

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 27,40 млрд грн, или на 1,4%, - до 2,026 трлн грн.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 0,8%, в гривневом эквиваленте - на 5,4%.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.