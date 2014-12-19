Руководство Нацбанка хочет реформировать его за полтора-два года

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в ходе круглого стола в Нацбанке.

«Наш консультант из центрального банка Канады сказал, что у них процесс реформирования центрального банка занял пять лет. Когда мы сказали, что хотим закончить за полтора – максимум за два, он нам не поверил. Такие масштабные проекты требуют структурного подхода и времени, связаны с серьезными технологическими и организационными изменениями. Но мы надеемся, что за полтора – максимум за два года мы это сделаем», – сказал Писарук.

Присутствующий на круглом столе исполняющий обязанности заместителя главы НБУ Владислав Рашкован сообщил, что финансовые ресурсы для трансформации Нацбанка не требуются, а экономическим эффектом от ее реализации будет сокращение ряда расходов НБУ в два раза. «Нужны ли нам какие-то ресурсы? Нет. У нас есть поддержка Международного валютного фонда, мы в любой момент можем привлечь нужного консультанта. Что касается эффекта, то, разумеется, он будет – за счет автоматизации процессов, сокращения персонала… Общебанковские, хозяйственные затраты Национального банка уменьшаются как минимум в два раза», – сказал он.

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По словам Рашкована, в настоящее время в НБУ работает 11,5 тысячи человек, в том числе 6,3 тысячи выполняют функции, не связанные с основной деятельностью регулятора, а после трансформации численность персонала будет сокращена почти в два раза. «К окончанию проекта, первая стадия которого у нас сейчас идет и закончится ко второму кварталу 2016 года, – это порядка 5 400 человек, скорее всего, цифра потерь Национального банка. В течение 2015 года, что во многом будет зависеть от успеха первого нашего пилотного проекта и скорости реализации планов, но я думаю, что год 2015 мы закончим цифрой в районе 6100-6200 человек», – добавил он.

В то же время, Рашкован отметил, что сокращение персонала в НБУ не обязательно означает увольнение людей, так как, к примеру, при передаче подведомственных учебных заведений НБУ персонал этих вузов останется работать в структурах, подведомственных Министерству образования.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко сегодня наконец-то исключил Портнова и Хорошковского из совета Нацбанка.