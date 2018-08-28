Доллар в обменниках снова преодолел отметку 28 гривень

Продать доллары можно за 27,80 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах после укрепления гривни на прошлой неделе сегодня, 28 августа, подскочила до 28,10 грн, евро - 32,80 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн, евро - за 32,20 грн за одну денежную единицу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк после месячного перерыва возобновил покупку валюты на межбанковском валютном рынке, выкупив за неделю с 20 по 23 августа 16,7 млн долл.