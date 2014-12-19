В ноябре украинские банки потеряли почти 9 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Напомним, по итогам января-октября банковская система получила 13,495 млрд грн убытка, таким образом, в ноябре банки получили 8,924 млрд грн убытков.

По информации НБУ, доходы банков в январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 26,9% и составили 191,741 млрд грн, расходы – на 44,1%, до 214,160 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система по итогам января-октября 2014 года получила 13,495 млрд грн убытков, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 2,098 млрд грн.

Банкиры объясняют растущие убытки стремительной девальвацией национальной валюты и оттоком вкладов из банковской системы, что повлекло удорожание ресурсов для банков и одновременно ухудшение качества кредитов и повышении расходов на формирование резервов под эти кредиты.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.