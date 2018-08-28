Украина готовится к переговорам о зоне свободной торговли с Британией

По словам посла, на переходной период необходимо согласовать регулирующий документ, который продлит действие положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в части зоны свободной торговли.

Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Наталья Галибаренко заявляет, что после выхода Великобритании из Европейского Союза, который ожидается в марте 2019 года, необходимо будет вести новые переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Британией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве.

"У нас будет необходимость подписывать с Британией абсолютно новое соглашение, которое будет регулировать наши отношения", - сказала посол.

По словам Галибаренко, "до сих пор мы вели просто такие экспертные консультации, сверяли часы, кто что видит в этом новом соглашении".

"Мы уже британцам заявили, что мы не хотим взять просто соглашение об ассоциации действующее, его порезать, выбросить какие-то секторальные части, энергетику и интеграционную часть, и оставить там на десяти страницах (текст) и сказать, что это наше новое соглашение", - заявила Галибаренко.

Украинская сторона хочет вести с Британией полноценные переговоры, сказала посол и добавила, что новое соглашение о свободной торговле должно быть "амбициозным, даже по сравнению с Соглашением об ассоциации (с Евросоюзом)".

По ее убеждению, существуют в экономике сектора, где Великобритания и Украина могут усилить сотрудничество. "Где мы можем выйти за пределы каких-то квот, например, чувствительной продукции, которые были в Европейском Союзе", - сказала Галибаренко.

"Сейчас уже есть положительный сигнал, британцы готовы к переговорам. Они соглашаются, что короткое, очень сокращенное соглашение уже не получится", - отметила Галибаренко.

По ее словам, Украина теперь должна сформировать делегацию для переговоров и выписывать директивы с высказыванием своего видения Украины, и начинать официальные переговоры.

После выхода Британии из ЕС в марте 2019 начнется действие переходного периода, который продлится до 2020 года, поэтому, по словам посла, времени на ведение переговоров "не совсем много".

Украинская сторона считает, что на период переходного периода необходимо согласовать регулирующий документ, который продлит действие положений Соглашения об ассоциации с ЕС в части зоны свободной торговли.

"Пока мы им такой документ официально не вносили, но, в принципе, положительный сигнал в том, что британцы так заявили, что им подходит любая форма, любой вариант, который мы предложим, который бы просто отражал их позицию", - сообщила посол.

Также она рассказала о перспективах заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

"Если по Соглашению об ассоциации (с ЕС) мы вели переговоры 4,5 года, у меня еще нет ощущения, что с Британией мы прямо так за полгода закончим и так мы все быстро согласуем", - заявила Галибаренко.

Посол заверила, что Украина будет отстаивать интересы украинского бизнеса. "Конечно, британцы успокаивают, что такого резкого перехода не будет, но я понимаю, бизнес хочет иметь уверенность в перспективе", - заявила она.

По словам Галибаренко, "амбициозная цель британцев - чтобы мы вообще на середину следующего года уже имели финальный текст. Честно говоря, я в этом сомневаюсь, что это так быстро произойдет. Поэтому я нацеливаю на то, что у нас есть переходный период, и давайте на этот период ориентироваться".